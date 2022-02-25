За рубежом
25.02.2022, 07:50

ВИДЕО | Зеленский обратился к народу Украины, а также гражданам РФ

 
ФОТО: Kuvatõmmis
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к народу Украины, а также к гражданам РФ, которые осудили военные действия со стороны России.

Зеленский сказал, что важно, чтобы украинцы держались вместе и были солидарны, помогали тем, кому нужна помощь. ”Судьба Украины зависит от нас, украинцев. Мы на своей земле, за нами — правда”, — заявил президент.

Часть речи он произнес на русском языке, обративших к гражданам России.

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