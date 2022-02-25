ВИДЕО | "Это напоминает 1941-й год". Зеленский обратился к народу Украины, а также гражданам РФ
Зеленский сказал, что важно, чтобы украинцы держались вместе и были солидарны, помогали тем, кому нужна помощь. ”Судьба Украины зависит от нас, украинцев. Мы на своей земле, за нами — правда”, — заявил президент.
Часть речи он произнес на русском языке, обративших к гражданам России.
"Уважаемые граждане Российской Федерации! Как я уже сказал, сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это все напоминает 1941-й год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас! Боритесь против войны!", — сказал Зеленский.
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