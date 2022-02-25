Экономист: перестанет ли Европа закупать российский газ, зависит от масштабов потерь среди мирных украинцев

Экономические последствия? Прямым следствием санкций будет рубль 90-100 и массовое изъятие валютных вкладов; гарантии ЦБ, наверное, достаточны, чтобы предотвратить настоящую банковскую панику. Среднесрочные — цены вырастут сильнее, чем они выросли бы без войны, на 10-15% за год. Ничего смертельного в этом, конечно, нет. Долгосрочные — продолжение стагнации, пока он будет длиться — это хороший сценарий. Экономический кризис с катастрофической эскалацией по типу 1990 года в течение нескольких лет стал из невероятного сценария возможным.

И этот кризис — совершенно рукотворный. В нападении на Украину нет никакой рациональной основы. Невозможно кратко описать насколько эта война противоречит интересам России. Это преступление — и по историческим меркам, и по российским законам, и я надеюсь, что все — и организаторы нападения, и исполнители — ответят по закону. Что они ответят перед историей — на это не надо надеяться, в этом нет сомнений. Безумное, ничем не спровоцированное нападение аргентинских генералов на Фолклендские острова было преступлением, а здесь — масштаб в десятки раз больше, и с последствиями мы будем иметь дело всю оставшуюся жизнь.

Будет ли международная изоляция и экономическая автаркия концом России? Я думаю, что сами по себе — нет. Даже если представить самый тяжелый, экономический сценарий — хуже "советского варианта". Если Западная Европа перестанет покупать российский газ — как это ни жутко звучит, я думаю, что перспективы этого зависят от масштабов потерь среди мирных украинцев. В этом случае снижение уровня жизни будет заметным и сильным, но не смертельным — в этом случае возможно снижение уровня жизни до "позднесоветского уровня". То есть дефицит основных продуктов, очереди и система распределения, но не голод.