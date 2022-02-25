"Кажется, нас бомбят": как Украина встретила первый день российского вторжения

С начала ноября, когда американские официальные лица начали предупреждать о скором вторжении со стороны России, и я, и большинство моих коллег считали, что это просто невозможно.

В 2014 году я работал на Майдане, когда украинцы свергли Виктора Януковича, затем в Крыму, когда его аннексировала Россия, а затем на востоке Украины, где тогда только появились самопровозглашенные республики.

С первого дня Россия отрицала свое участие в этом конфликте, заявляя, что ее войск в Донбассе нет. Но я прекрасно помнил сентябрь 2014 года, когда именно российские танки наступали и брали Новоазовск — небольшой городок на берегу Азовского моря.

В тот день мы с коллегами подъехали почти вплотную к российско-украинской границе и просто видели, откуда на нас едут танки. Они ехали из России, больше им было взяться просто неоткуда. Но я выходил в прямой эфир московской радиостанции, с которой тогда работал, рассказывал об этом, а мне никто не верил: "Ты что-то путаешь".

Я помню февраль 2015 года, когда российские войска штурмовали город Дебальцево, после чего горячая фаза войны завершилась подписанием вторых Минских соглашений. Тогда я первым написал, что в штурме города принимают участие военнослужащие из Бурятии — республики на востоке России с преимущественно буддистским населением.

Я все это прекрасно помнил, а также помнил про отравление

оппозиционера Алексея Навального, про ужасающие фальсификации на выборах, про переписывание российской Конституции ради "обнуления" сроков действующего президента. И все равно не верил, что Владимир Путин может начать полномасштабное вторжение в Украину.

Но теперь перед моей постелью стоял сотрудник отеля и испуганно говорил: "Кажется, нас бомбят". В лобби на первом этаже меня попросили оплатить все счета, и хотя банковский терминал продолжал работать, у нас произошла заминка — руки девушки дрожали так сильно, что у нее не получалось заполнить документы.