Франция укрепит военное присутствие в Эстонии и выделит Украине €1,2 млрд

”Как европейцы, мы приняли решение об экономической помощи Украине в размере €1,2 млрд. Это беспрецедентно. Мы продолжим поставлять военную технику и поддерживать население в этом нелегком деле”, — передает его словам РБК.

По словам французского президента, Франция укрепит присутствие военных в Эстонии, ускорит развертывание в Румынии. ”Мы безошибочно будем на стороне наших союзников”, — добавил Макрон.

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