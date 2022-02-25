Канцлер Германии: Путин не победит

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркнул готовность Североатлантического альянса предотвратить расширения масштабов войны, начатой Россией против Украины. "Путину не следует недооценивать решимость НАТО защищать всех своих членов", — заявил Шольц в телевизионном обращении к гражданам Германии вечером в четверг, 24 февраля.

По его словам, это касается всех партнеров по НАТО на востоке Европы — стран Балтии, а также Польши, Румынии, Болгарии и Словакии. Партнеры по альянсу едины во мнении, что "всеми доступными нами средствами" необходимо предотвратить распространение конфликта на другие страны, сказал Олаф Шольц. "Германия и ее союзники знают, как защищаться", — предупредил он.

"Это война Путина, а не русского народа"

Вторгнувшись в Украину, Владимир Путин пытается насильственно изменить границы в Европе и, "возможно, стереть с карты мира целую страну", заявил глава германского правительства. "Мы являемся свидетелями начала войны, какой мы не видели в Европе более 75 лет", — сказал он, добавив, что ответственность за эту войну лежит лично на президенте России. "Эта война — война Путина, — подчеркнул Олаф Шольц. — Он один, а не русский народ, решился на эту войну".

Он вновь призвал Путина вывести войска из Украины. "Незамедлительно прекратите боевые действия, выведите войска с территории Украины, отзовите противоречащее международному праву признание регионов Донецкой и Луганской областей", — потребовал политик. По словам Шольца, санкции, которые планирует ввести ЕС в отношении России на фоне ее агрессии в Украине, жестко ударят по российской экономике. "Путин не победит", — подчеркнул канцлер ФРГ.

Агрессия против Украины