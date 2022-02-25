25.02.2022, 03:26
Министр обороны Латвии выложил фото с мертвыми российскими солдатами и написал "Не ходите в Украину. Смерть вас ждет"
Фото: Scanpix
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс выложил в своем Twitter картинку с трупами российских солдат, лежащих возле аэропорта Гостомель, недалеко от Киева.
Фото сделано возле аэропорта Гостомель, недалеко от Киева. В четверг российская армия провела неудачный штурм этого аэропорта, потеряв несколько сотен человек убитыми.
Твит находится ЗДЕСЬ. Редакция rus.delfi.ee не сочла возможным встраивать его в текст статьи, чтобы не шокировать неподготовленных читателей.
В подписи к фото Пабрикс написал на английском: "Не ходите в Украину. Вас там ждет смерть".