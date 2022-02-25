"Российский военный корабль, иди на ***". Гарнизон украинского острова в Черном море отказался сдаться, все пограничники погибли

Перед этим им предлагали сдаться, однако они отказались, рассказал Геращенко и выложил соответствующую аудиозапись.

На записи дважды повторяются примерно одни и те же слова: ”Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар”. На это следует ответ: ”Русский военный корабль, иди ***!”.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на острове Змеиный погибли все защищавшие его пограничники.

Змеиный — небольшой остров в Черном море, который относится к Одесской области, — в первый день вторжения в Украину был захвачен российскими силами. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.