Зеленский о вступлении Украины в НАТО: лидеры стран НАТО молчат. Все боятся
Ночью президент Украины обратился к жителям страны. RusDelfi собрал главные цитаты Владимира Зеленского.
Глава государства озвучил потери Украины — 137 человек убитыми за вчерашний день. Ранены 316 человек.
"Я остаюсь в столице, остаюсь со своим народом! Мои дети тоже в Украине. Но где они сейчас находятся — я не имею права говорить", — сказал он.
По информации разведки, Зеленский — цель врага номер один, его семья — цель номер два.
"Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся. Не отвечают. А мы не боимся ничего. Не боимся России, не боимся говорить с Россией, говорить обо всем: гарантиях безопасности для нашей страны и нейтральный статус (мы же сейчас не в НАТО), но какие при этом у нас будут гарантии", — Зеленский
Владимир Зеленский постановил провести всеобщую мобилизацию на Украине за 90 дней.
В Киеве были замечены русские диверсанты. По официальной информации по потерям, на одного украинца приходиться четыре россиянина.
ВСУ ведет бой в Черноморской зоне, предположительно Херсонская область.
"Мы не боимся Россию", — Зеленский
Выступление целиком: