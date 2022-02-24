Зеленский о вступлении Украины в НАТО: лидеры стран НАТО молчат. Все боятся

Глава государства озвучил потери Украины — 137 человек убитыми за вчерашний день. Ранены 316 человек.

"Я остаюсь в столице, остаюсь со своим народом! Мои дети тоже в Украине. Но где они сейчас находятся — я не имею права говорить", — сказал он.

По информации разведки, Зеленский — цель врага номер один, его семья — цель номер два.

"Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся. Не отвечают. А мы не боимся ничего. Не боимся России, не боимся говорить с Россией, говорить обо всем: гарантиях безопасности для нашей страны и нейтральный статус (мы же сейчас не в НАТО), но какие при этом у нас будут гарантии", — Зеленский

Владимир Зеленский постановил провести всеобщую мобилизацию на Украине за 90 дней.

В Киеве были замечены русские диверсанты. По официальной информации по потерям, на одного украинца приходиться четыре россиянина.

ВСУ ведет бой в Черноморской зоне, предположительно Херсонская область.

"Мы не боимся Россию", — Зеленский

Выступление целиком:



