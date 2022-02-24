Владимир Зеленский объявил общую мобилизацию. Что это значит?





Какие бывают типы мобилизаций?

Существует несколько типов резервов, которые активируются при частично или всеобщей мобилизации. Во-первых, это оперативный резерв первой очереди (ОР-1). В него входят люди, имеющие боевой опыт, которые отслужили на контракте или призывались в предыдущие волны мобилизации.

За годы войны несколько сотен тысяч украинцев получили опыт и освоили военные специальности. Эти люди знают что делать, они соберутся в нужном месте в течение суток. Оперативный резерв первой очереди еще называют ”теневой армией”. Резервисты могут сразу же приступать к выполнению боевых заданий.

Одновременно начнутся сборы Сил территориальной обороны. Это оперативный резерв второй очереди (ОР-2). Они получат оружие и боеприпасы, чтобы охранять критически важные объекты. В ОР-2 также входит резерв наращивания: в основном, это специалисты учебных центров и воинских частей, которые могут понадобиться для обучения новобранцев в случае объявления мобилизации.

Во время мобилизации будут призывать всех подряд?



Это возможно только во время всеобщей мобилизации, указ о которой подписал президент Украины. Все военнообязанные должны явиться на пункты призыва, не дожидаясь повесток. Мобилизованных направят в учебные центры для прохождения базовой подготовки. Там можно будет получить военную специальность. После обучения новобранцы будут ждать отправки на фронт, чтобы заменить оперативный резерв.

Кого могут освободить от мобилизации?



Не подлежат призыву на военную службу люди, которые признаны временно непригодными по состоянию здоровья. Военно-врачебная комиссия дает отсрочку только на 6 месяцев. Потом нужно будет проходить комиссию снова.

Отсрочка от призыва во время мобилизации положена следующим категориям людей: