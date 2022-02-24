Санкции США ударят по главным банкам России и валютным операциям. От SWIFT пока не отключат

Президент США Джо Байден объявил о санкциях в отношении России из-за вторжения в Украину.

Они включают в себя:

- Ограничения на операции в долларах и евро, фунтах и иенах для российского бизнеса;

- Ограничения на импорт высокотехнологичной продукции в Россию на 50%;

- Санкции против четырех российских банков, включая ВТБ;

- Ограничения на заимствования на рынках США и ЕС для крупнейших российских государственных компаний;

- Санкции против российских чиновников, крупных бизнесменов и членов их семей.

Президент США назвал введенные санкции более сильными, чем отключение России от системы межбанковских переводов SWIFT, которое западные страны обсуждали перед вторжением в Украину.

США запретили американским инвесторам покупать новые долговые обязательства и новые акции ”Газпрома” , ”Ростелекома”, ”РусГидро”, ”Алроса”, ”Совкомфлота”, РЖД, а также Альфа-банка и Московского кредитного банка. Запрет распространяется на долговые обязательства со сроком обращения более 14 дней.

Байден повторил, что США не будут вступать в войну против России, но разместят дополнительные силы в Европе для защиты стран НАТО. 25 февраля лидеры 27 стран-членов альянса соберутся на саммит, добавил Байден .”Эта агрессия не может остаться без ответа. Если так произойдет — последствия для Америки будут гораздо хуже, [чем повышение цен на газ]”, — заявил президент США.