ВИДЕО | Беларусь участвует в войне против Украины или нет? Объяснение экспертов

По словам политолога, даже если нет прямого участия белорусских войск, белорусская армия инфраструктурно поддерживает нападение России, обеспечивает тыл российской армии, базирование, материальную и прочую поддержку. "De facto Беларусь является участником агрессии. Конечно, еще есть вопрос, задействованы ли белорусские военные, но по большому счету, это будет говорить только о степени вовлечения Беларуси в агрессию", — считает Андрей Егоров.

Можно ли сказать, что Беларусь теперь тоже участвует в агрессии против Украины? Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров категорично заявляет: Лукашенко втянул страну в войну. "Беларусь участвует в войне против Украины просто потому, что белорусская территория предоставлена российским войскам для нападения на Украину".

Александр Лукашенко тем временем в своих высказываниях активно поддерживает действия российского руководства, а признание " ДНР " и " ЛНР ", по его словам, стоит "в повестке дня".

Кроме того, по информации, которую читатели предоставили Zerkalo.io, белорусских военнослужащих рано утром вызывали на службу, а внутри страны происходит перемещение военной техники. Госпогранслужба Украины сообщила что со стороны Беларуси вертолет без опознавательных знаков совершил обстрел у моста перед пунктом пропуска "Славутич", а Минобороны Украины заявило о выпущенных с территории Беларуси четырех баллистических ракетах в северо-западном направлении.

Уже через пару часов после вторжения России в Украину в белорусских СМИ появились кадры, как на белорусско-украинском пункте пропуска "Сеньковка-Веселовка" колонна бронетехники едет через границу в сторону Украины.

"Наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России , они будут", — такое заявление Александр Лукашенко сделал сегодня, 24 февраля, на оперативном совещании с военными по поводу ситуации вокруг Украины . Тем временем на территории Беларуси находятся российские войска, которые воюют против Украины. Так участвует ли в действительности Беларусь в российской агрессии против соседней страны, и могут ли теперь белорусов призвать на войну? В вопросе разбиралась DW.

Об этом же говорит и юрист Национального антикризисного управления Артем Проскалович, ссылаясь на нормы международного права, в частности на резолюцию Генеральной ассамблеи ООН "Определение агрессии". "Согласно документу, независимо от того, объявляется война или нет, в качестве акта агрессии будут рассматриваться любые действия, которые позволяют использование территории одного государства другим для совершения актов агрессии против третьего государства".

Как поясняет юрист, даже если на данный момент нет фактов атаки с белорусской стороны (хотя Украина об этом заявляет), само нахождение войск, их перемещение внутри Беларуси — это действия в рамках единого замысла ведения боевых действий. "Теперь Украина вынуждена работать на белорусский фронт, хотя могла бы и не ожидать оттуда наступательного движения. Это является достаточным основанием, чтобы говорить, что Беларусь — страна-агрессор. А если точнее, режим Лукашенко, а не Беларусь, стал участником преступления, а все причастные лица могут преследоваться в странах ООН в рамках универсальной юрисдикции", — считает Артем Проскалович.

Могут ли белорусов призвать на войну с Украиной?

На фоне этого конфликта в Беларуси появляются слухи о якобы мобилизации населения. Однако представитель Минобороны Беларуси Александр Горошкин заявил, что в стране "нет никакой экстренной мобилизации, а все мероприятия по призыву — плановые".

Белорусский военный аналитик Егор Лебедок подтверждает, что сейчас в Беларуси идет обычный весенний призыв на срочную службу, в резерв и на сборы. Отвечая на вопрос, кого именно из белорусских военных все же могут задействовать в конфликте в Украине, Лебедок указывает в первую очередь на силы специальных операций (ССО) — 120-я, 11-я, 6-я,19-я механизированные бригады, а также внутренние войска. "Они наиболее подготовленные, хотя все равно нужно понимать, что против танков они не воюют — скорее противодействуют диверсионным группам, могут создать усиление на приграничье".