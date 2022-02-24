"Мы нанесем долгосрочный ущерб России". Президент США Байден анонсировал новые санкции против Москвы

Президент США сообщил, что договорился с лидерами "Большой семерки" — ведущими индустриально развитыми странами мира в том, что они коллективно ограничат возможности России вести дела в долларах, евро, фунтах и йенах.

Анонсируя новый пакет санкций, он сказал, что разработанные меры предназначены максимизировать долгосрочное воздействие на Россию и свести к минимуму воздействие на Соединенные Штаты и их союзников.

США подорвут способности России финансировать и наращивать свои вооруженные силы, санкции подорвут конкурентные возможности страны в высокотехнологичном XI веке, сказал Байден.

Президент США отметил, что российский рубль упал до своего самого низкого уровня и что фондовый рынок в России уже обвалился.

"Мы наложили санкции на российские банки, в которых хранятся активы на триллион долларов", — сказал Байден.

Президент США не назвал среди санкций отключение России от международной системы банковских платежей SWIFT, однако в ответ на вопросы об этом журналистов заявил, что принятые меры еще более жесткие, чем отключение России от этой платежной системы. Он добавил, что эта опция всегда остается в арсенале, но сейчас она не будет использована.

Американский президент также сообщил, что он добавляет в санкционный список представителей российской правящей элиты и членов их семей.

"Это люди, которые лично выиграли от политики Кремля, и они должны разделить боль", — сказал Байден.