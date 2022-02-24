Государственный инфотелефон центра тревоги 1247 готов оказать помощь по вопросам, связанным с Украиной

Министр внутренних дел Кристиан Яани отметил, что очень важно, чтобы как те украинцы, которые находятся в Эстонии в качестве туристов, так и украинцы, проживающие и работающие в Эстонии, а также связанные с ними люди имели возможность получить официальную информацию. ”Государственный инфотелефон 1247 отвечает этой задаче. Услугу оказывают профессионалы, которые могут дать ответы на вопросы сразу же, или же они готовы искать нужную информацию, чтобы затем перезвонить человеку”, — объяснил министр внутренних дел.

По словам генерального директора Центра тревоги Кятлин Альвела, государственный инфотелефон собирает информацию от разных учреждений, чтобы звонивший мог получить ответы на вопросы, связанные с происходящим в Украине. По словам Альвела, различные министерства подготовились к возможным осложнениям в областях, относящихся к сфере их ответственности, предоставили Центру тревоги соответствующую информацию и следят за тем, чтобы она оставалась актуальной.

Инфотелефон 1247 работает в обычном режиме и по этому номеру по-прежнему можно получить информацию по вопросам, связанным с коронавирусом, а также дорогами, окружающей средой и сферой спасательных работ.

”Наша задача — чтобы никто не остался один на один со своими проблемами и вопросами, и даже если наши операторы не смогут ответить сразу, то мы обязательно найдем нужные ответы и перезвоним”, — подтвердила Кятлин Альвела.