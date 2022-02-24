ФОТО | Delfi во Львове. Что происходит на улицах города

В магазинах Львова есть все товары, прилавки не пустуют. В одном магазине был раскуплен хлеб, но остался багет. Крупы, макароны имеются в больших количествах. По-прежнему у банкоматов стоят очереди, люди снимают наличные.

В Старом городе работают бары и рестораны, в них много посетителей. Впрочем, как и на улицах - люди прогуливаются неспешным шагом.

Многие проходящие мимо люди обсуждают одну тему - вторжение России. Кто-то говорит об этом по телефону. Паники нет.

Электроснабжение, подача холодной и горячей воды, газа и тепла осуществляются бесперебойно. Пока связь и интернет работают.

А вот свободных номеров в отелях в центре Львова осталось мало, судя по данным на Booking. Найти хороший номер уже тяжело. В отеле, где находятся корреспонденты Delfi, на ближайшее время забронировали все номера еще вчера.