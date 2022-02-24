ФОТО | Смотрите, как это было! Второй год подряд праздничный концерт ко Дню независимости прошел при пустом зале

По задумке организаторов, в этом году ключевой фигурой концертного представления стал человек с его повседневными и вечными вопросами. Вопросы — неотъемлемая часть нашей жизни, которая, например, движет нас вперед в науке и помогает понять мир вокруг нас и самих себя.