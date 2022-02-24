24.02.2022, 20:23
ФОТО | Смотрите, как это было! Второй год подряд праздничный концерт ко Дню независимости прошел при пустом зале(10)
Foto: Ilmar Saabas
В этом году вновь праздничный концерт, посвященный Дню независимости Республики, прошел при пустом зале в национальной опере "Эстония", зрители наблюдали за постановкой у домашних телеэкранов.
По задумке организаторов, в этом году ключевой фигурой концертного представления стал человек с его повседневными и вечными вопросами. Вопросы — неотъемлемая часть нашей жизни, которая, например, движет нас вперед в науке и помогает понять мир вокруг нас и самих себя.
В постановке было заложено много радости узнавания, а также новой пищи для размышлений и, конечно, все это в сопровождении эстонской музыки. Ядро творческого коллектива составили постановщик Юри Наэль, музыкальный руководитель и дирижер Михаил Гертс и художник Эмер Вярк.