Telia делает звонки и смс на украинские номера бесплатными
Руководитель подразделения частных клиентов Telia Кристьян Вильманн подчеркнул, что у многих людей есть члены семьи, родственники, друзья или деловые партнеры на Украине.
Мы хотим, чтобы нашим клиентам было немного проще поддерживать связь с близкими и важными им людьми в трудные времена, и им не нужно было думать о стоимости звонков и отправки сообщений", — отметил Вильманн.
На все звонки и сообщения из сети Telia на Украину (кроме звонков по специальным тарифам и SMS) распространяется двухнедельный бесплатный период (до 10 марта включительно).
Бесплатные звонки и SMS действительны для всех частных и бизнес-клиентов Telia и Diil.
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