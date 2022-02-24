Telia делает звонки и смс на украинские номера бесплатными

Руководитель подразделения частных клиентов Telia Кристьян Вильманн подчеркнул, что у многих людей есть члены семьи, родственники, друзья или деловые партнеры на Украине.

Мы хотим, чтобы нашим клиентам было немного проще поддерживать связь с близкими и важными им людьми в трудные времена, и им не нужно было думать о стоимости звонков и отправки сообщений", — отметил Вильманн.

На все звонки и сообщения из сети Telia на Украину (кроме звонков по специальным тарифам и SMS) распространяется двухнедельный бесплатный период (до 10 марта включительно).

Бесплатные звонки и SMS действительны для всех частных и бизнес-клиентов Telia и Diil.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.