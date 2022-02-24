Delfi
Гороскоп
Программа ТВ
Погода
Дай подсказку
Контакты
Реклама
EST
Экономика
Спорт
Бублик
Dekor
Jana
Турист
Bидео
EST
Заказ
Войти
Олимпиада
Блоги
Эстония
Ида-Вирумаа
МК Эстония
ЧП
За рубежом
Россия
Подкасты
Новости Эстонии
24.02.2022, 19:43
ФОТО | В Тарту прошла акция в поддержку Украины
Argo Ingver
argo.ingver@delfi.ee
Inimesed avaldasid Tartus toetust Ukrainale.
Foto: Argo Ingver
В центре Тарту люди собрались, чтобы выразить поддержку Украине, страдающей от военной агрессии со стороны России.
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии