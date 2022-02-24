Новости Эстонии
24.02.2022, 19:43

ФОТО | В Тарту прошла акция в поддержку Украины

 
Argo Ingver argo.ingver@delfi.ee
Inimesed avaldasid Tartus toetust Ukrainale.
Inimesed avaldasid Tartus toetust Ukrainale.
Foto: Argo Ingver
В центре Тарту люди собрались, чтобы выразить поддержку Украине, страдающей от военной агрессии со стороны России.
RusDelfi
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