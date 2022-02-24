Балтийская ассамблея призывает РФ незамедлительно прекратить атаки на независимое государство

”Сегодня, утром 24 февраля, нас, членов Балтийской ассамблеи, потрясло известие о вторжении России в Украину. Принимая во внимание независимость Украины и вопиющее нарушение международного права, Балтийская ассамблея:

- резко осуждает вторжение Российской Федерации в Украину и связь Беларуси с произошедшими атаками;

- настоятельно призывает Российскую Федерацию незамедлительно прекратить атаки на независимое государство, которое активно поддерживают Европейский союз и НАТО, и остановить все дальнейшие провокации, нацеленные на Украину;

- вновь подтверждает свою полную поддержку и солидарность с Украиной и ее народом и свою обязанность использовать все имеющиеся у нас дипломатические и политические средства для обеспечения политической, военной и финансовой поддержки безопасности Украины;

- призывает международное сообщество, в том числе Европейский союз, НАТО и прочие организации активно осудить вторжение России в Украину и потребовать, чтобы Россия незамедлительно прекратила попытки дестабилизации безопасности и мира в Европе;

- подчеркивает, что ответственность за ситуацию лежит также на членах парламента, проголосовавших за признание Россией находящихся в Восточной Украине самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и позволивших военным силам России провести военные операции в Украине;

- считает, что члены парламентов Балтийских стран должны твердо противостоять провокациям Российской Федерации и сотрудничать с другими международными организациями для завершения неспровоцированной и необоснованной агрессии по отношению к Украине и всему демократическому обществу Европы”.