Журналист-фактчекер выложил фото ракеты в жилом квартале Киева: Минобороны РФ говорит, что мирным жителям Украины нечего опасаться. Но это неправда

"Сегодня утром снаряд разрушил рекламный билборд рядом с домом 8 по улице Васильковская в Киеве. Это довольно близко к центру города. Взрывом также было выбито несколько окон соседних домов.

Я пишу об этом уверенно. Мы это проверили. Первую фотографию с места событий запостила моя приятельница, москвичка, с недавних пор переехавшая к мужу в Киев, Полина Гершберг. Но фото она взяла из аккаунта в соцсети бывшего коллеги. При этом она живёт рядом и слышала звук взрыва.

С моей подачи он пошла к этому месту и сделала серию своих фотографий. Затем прислала их оригиналы мне.

Мы проверили метаданные её фото, геотег и время съёмки. Всё соответствует. Кроме того, мы сопоставили их и стартовое фото с фотографиями этого места на гугл-картах от 2015 года. Всё совпало. Это действительно указанный ею адрес. И выбитые на её фото окна (в основном верхние этажи) тогда ещё были целыми.

Это означает, что заявления Минобороны РФ о том, что мирным гражданам Украины нечего опасаться, и что они обстреливают исключительно военные объекты — неправда. Ближайший к этому месту военный объект находится в 26 километрах на северо-восток, в Броварах.

Все фотографии, пруфы и скрины прилагаю", — написал журналист.

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