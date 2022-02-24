На авиабазу Эмари перебросили истребители F-35 ВВС США

”Состоявшееся сегодня утром масштабное нападение вооруженных сил Российской Федерации на Украину принесло в Европу большую войну. Атака стала очередным подтверждением верности и точности данных американской разведки. Намерение НАТО укрепить регион Балтийского моря дополнительными силами является необходимым шагом и оно достойно слов благодарности”, — сказал командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем.

Он также пояснил, что альянс рассматривает страны Балтии и Польши в качестве общего операционного пространства, поэтому решение США повлияет на регион в целом.

”Принятое США на этой неделе решение об усилении военного присутствия союзных сил в Эстонии новейшими летательными аппаратами свидетельствует о решимости американцев защищать своих союзников, — сказал министр обороны Калле Лаанет.

По словам главы оборонного ведомства, США обмениваются с союзниками оперативной информацией и предпринимают конкретные шаги по сдерживанию России. ”Такую же оперативность мы наблюдали в 2014 году: американцы были первыми, кто после начала боевых действий на Украине перебросил истребители на авиабазу Эмари”, — заметил министр.

”Обстановка меняется на глазах, переброска истребителей F-35 на восточный фланг НАТО усилит нашу обороноспособность и улучшит взаимодействие союзников”, — указал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригян (Jeff Harrigian).

США усилят страны Балтии и Польши истребителями пятого поколения F-35, ударными вертолетами Ah-64 Apache и подразделением общей численностью в 800 человек.

Прибывшие в Эмари истребители F-35 выполнены с использованием технологий малой заметности — они являются продуктом самой дорогой программой вооружений в истории человечества. Данные машины могут выполнять роли истребителя, разведчика и тактического бомбардировщика.

Cамолеты этого типа интегрированы в единую информационную систему, позволяющую обмениваться данными и передавать целеуказания. Также они оснащены сенсорами и системой широкополосной передачи данных, что в свою очередь позволяет повысить оперативную осведомленность пилота и защищенность истребителя.