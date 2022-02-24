На погранпункте Койдула загорелась крыша

"Пожар быстро локализовали, но пересечение границы было затруднено", передает rusERR со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны .

Дым заметили в 16:15. Пограничники и сотрудники таможни сразу приступили к тушению пожара. Пожар удалось локализовать в 16:41, однако на момент публикации этого сообщения спасатели еще наблюдали за зданием с целью исключить повторное возгорание.