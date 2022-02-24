24.02.2022, 18:33
На погранпункте Койдула загорелась крыша(4)
Foto: Argo Ingver
Вечером 24 февраля загорелась крыша пограничного пункта Койдула. Предполагается, что причиной возгорания стали проведенные утром на крыше работы по обслуживанию.
"Пожар быстро локализовали, но пересечение границы было затруднено", передает rusERR со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны.
Дым заметили в 16:15. Пограничники и сотрудники таможни сразу приступили к тушению пожара. Пожар удалось локализовать в 16:41, однако на момент публикации этого сообщения спасатели еще наблюдали за зданием с целью исключить повторное возгорание.