Зеленский: Российские войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС

"Наши защитники отдают свои жизни, чтобы трагедия 1986 года не повторилась. Это объявление войны всей Европе ", — приводит его слова DW .

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС, расположенной в окрестностях города Припять в 18 км от города Чернобыль , произошла авария. В результате взрыва в 4-ом энергоблоке реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ.

В течение первых трех месяцев после катастрофы погиб 31 человек, в дальнейшем в результате облучения скончались, по разным оценкам, от 60 до 80 человек. Более 130 человек перенесли лучевую болезнь разной степени тяжести. Из 188 населенных пунктов в 30-километровой зоне отчуждения вокруг станции были эвакуированы около 116 тысяч человек. Чернобыльская АЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 года.