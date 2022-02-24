От "Гитлер лысый" до "Мы рады России". Первый день российской "военной операции" глазами украинцев

Станет хуже — будем спасать детей и близких, чтобы они выжили и помнили, какая сволочь эта Россия. С жителями ДНР и ЛНР у нас нормальные отношения были, пока не началось — им придется отвечать, что они выбрали эту власть. Если бы они вышли на улицу, ничего такого бы не было. Конечно, пропаганда с двух сторон идет, но количество русских фейков порвало все границы: фашисты, бендеровцы, русский язык притесняют… Я всю жизнь живу в Киеве и говорю по-русски — мне никто не разу ни сказал, говори на украинском — это демократия и свобода: говори на каком хочешь, верь в бога в какого хочешь, выражай свои мысли, ругай президента — ничего тебе за это не будет.

Не скажу, что тут паника. С четырех утра до полудня на дорогах были огромные пробки — люди боялись, что начнут бомбить город. Сейчас дороги свободны, через Днипро можно проехать. Были перебои связи, сети перегружены, но по сути все работает — магазины, банковские карты… Самолеты летают — я видел украинские, говорят, сбили российский беспилотник, а под Киевом две крылатые ракеты в воинскую часть попали — это совсем рядом. Кибер-атак пока не было, но у нас айтишники сильные — будут держать оборону. Надеемся, что не будут стрелять по женщинам, детям и невоенным. Люди готовы, если надо, спуститься в подвалы и паркинги. Но когда у обезьяны граната, трудно понять, что она с ней станет делать. И потом, он даст команду, а наемникам все равно, кого стрелять за бабки. Сидим на сумках и ждем.

- Никто не верил до конца, что у Путина настолько не хватит мозгов, что он начнет 3-ю мировую. Мы в шоке, но боремся с этим чувством. Очень надеемся, что нам сильно помогут — сами мы такое не вывезем. У меня нет армейских навыков, но если придется — готов. Конечно, это было бы легче, если бы моя семья (она в Киеве) была в это время в безопасности. Моя жена из Горловки, она в Киев до войны перебралась, а теща приехала к нам вчера — на крестины внука, но похоже, придется отменить.

С российскими друзьями я пока не говорил и не знаю как — это большая внутренняя борьба. Почему они ничего не делают? Почему молчат? Очень хочется, чтобы НАТО и вся Европа не только говорили красивые слова, но и что-то делали — чтобы они отвечали за свои слова о безопасности в Европе. Я против войны, но пусть Путину пригорит, пусть весь мир встанет против этого Гитлера лысого, а не мы тут своими жизнями платили за то, что у кого-то кишка тонка!

В первый раз чувствую себя защищенной — кто-то борется за мои права



Александра, учитель украинского языка, журналист, Донецк:

- Сейчас у нас есть связь, интернет, ходит транспорт — я с утра проехала через весь город, три района, в центре и на окраине — все спокойно. У меня на окраине мама, бабушка, 5-летний сын. Мама хотела ехать платить за коммунальные услуги — я не пустила. Сама была в поликлинике и магазинах, съела шаурму по дороге… Никакой авиации, военных машин, танков и русской армии сегодня я не видела. Слышна работа артиллерии — снаряды ухают на уровне 2015-2016 года, когда после подписания Минских соглашений стало потише.



В 2014 все было серьезнее. Но мы ни сейчас, ни тогда никуда не эвакуировались, несмотря на перебои со светом, водой и прочие лишения. Тогда я жила в Горловке — у нас был такой обстрел украинских "градов", что не могла подползти к раненому мужику, чтобы пережать артерию — он так и умер у меня на глазах… Сейчас обстановка намного спокойнее, прежде всего — эмоционально. Наверное, чтобы понять, как мы рады сейчас России, надо пережить такие 2014-2015 годы и восемь лет прожить в гетто, когда ты никуда не можешь выехать и лишен большинства своих гражданских и личных прав — наконец-то нам не страшно.