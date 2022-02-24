Россияне массово снимают деньги со счетов. В банкоматах кончаются доллары и евро

"Кто знает, баксы есть в [банкомате] "Тинькофф"?" - спрашивает мужчина у стоящих в очереди людей в ТЦ возле метро "Митино" в Москве. Ему в ответ отрицательно качают головой.

Корреспондент Би-би-си тоже отстоял в очереди и попытался снять наличные доллары в банкомате "Тинькофф", но безуспешно. На экране банкомата символы доллара и евро были зачеркнуты, то есть возможности снять их не было.

Решение президента России Владимира Путина начать военные действия на Украине привело к обвалу фондового рынка и курса рубля в четверг утром. В первую половину дня курс доллара на торгах на бирже достигал 89,6 рубля, а евро - почти 100 рублей. В результате панически продавать рубли стали не только инвесторы, но и обычные россияне.

Рубль удалось стабилизировать днем, но только благодаря интервенциям Центрального банка. Регулятор начал на фоне обвала продавать валюту и покупать рубли. Объемы операций пока неизвестны. ЦБ воспользовался этой мерой впервые с 2015 года.

Еще одной причиной для тревожных настроений стала угроза введения санкций против крупнейших российских банков - многие клиенты предпочли в этих обстоятельствах запастись наличными.

Телеграм-каналы с утра сообщали о проблемах с переводами с рублевого счета в долларовый. У одного из корреспондентов Би-би-си возникли похожие проблемы: банк не конвертировал деньги из рублей в доллары, ссылаясь на невозможность определить курс. Это произошло сразу после открытия торгов на Московской бирже: но вскоре перевести деньги удалось. Уже днем в четверг еще один корреспондент также конвертировал рубли в доллары.

В пресс-службе "Тинькофф" Би-би-си сообщили, что все системы финансовой организации "работают в штатном режиме, операции клиентов физических и юридических лиц проводятся без ограничений".

При этом в банке подтвердили, что наблюдают повышенный спрос на снятие наличной валюты. "Пополняем банкоматы в усиленном режиме", - сказали в пресс-службе.

Проблемы наблюдаются и у других банков.