"В Украине восемь лет назад боялись, теперь не боятся". Что говорят о вторжении жители подконтрольной Киеву части Донбасса
В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Украине под предлогом ”защиты жителей Донбасса” от ”геноцида” со стороны украинских властей. По Мариуполю уже совершены ракетные удары, несколько взрывов раздалось в Краматорске. По утверждению офиса президента Украины, в донецком направлении идут армейские бои. ”Медуза” поговорила с жителями той части Донбасса, которая контролируется Киевом, о том, как они встретили начало войны.
Виктор Семенов, Мариуполь
Я вам так скажу: Россия напала на Украину. Сегодня ночью обстреляли города в Украине, аэропорты. В Мариуполе стреляли за городом. Россия развязала войну, вот что я вам скажу. Это на вашей совести, в том числе. Восемь лет, восемь лет назад началась это война. Мы восемь лет говорили, что Россия нападет. И что теперь? Где вы были раньше? Вся ответственность за войну лежит на россиянах безразличных.
В Мариуполе происходило следующее. Поздно ночью в городе раздались взрывы. На окраинах, в порту, на позициях украинских военных. Мы живем в Мариуполе уже восьмой год - мы можем отличить взрывы, мы различаем калибр, мы знаем, когда летит, куда летит и откуда. Такого, как сегодня, не было очень давно. Вы понимаете, в Мариуполе взрывы слышны восемь лет - мы слышим их в восточной части города. А сегодня они слышны по всему городу. Мы с утра вышли на связь со всеми телеканалами, мы с Канадой в прямом эфире, с США. Мы рассказываем о российской агрессии.
Паники в городе нет: машины ездят как ездили, люди ходят как ходили. Были очереди в супермаркетах, есть очереди к банкоматам, но страха нет. Мы восемь лет ждали этого нападения - сюрприз только в том, что это настоящая война, а к ней нельзя подготовиться.
Вы понимаете, Советский Союз подвергся нападению Германии ночью, вероломно. Россияне напали в пять утра. Я понимаю, что вам очень жалко, но сопереживать недостаточно. Где вы были, когда арестовали украинских военных моряков? Почему вы - и другие россияне - не ночевали у СИЗО, где год держали военнопленных? Почему вы не выходите к посольству в знак поддержки?
В Украине боялись восемь лет назад. Теперь не боятся. У нас уже утром все необходимые мероприятия были сделаны. Мы проснулись - военные работают, Россия наступает, все понятно. Мы сейчас самоорганизовываемся, помогаем беженцам из других городов. Украинцы умеют самоорганизовываться - мы самоорганизовались на Майдане и скинули диктатуру, а вы этого сделать так и не смогли. Если план Путина был в том, чтобы мы дрогнули, то ни-фи-га. Мы стоим и не пустим.
Мы в Мариуполе говорим на русском, говорим на украинском - но мы злые, это то, что нас объединяет. Нас объединяет ненависть к тем россиянам, которые это допустили, и к Путину.
Я вывез родителей за границу. Если Байден делает четыре заявления подряд [о готовящемся вторжении], если вы наблюдаете за действиями российских войск, то вам все понятно. И я своих родителей вывез. А мы будем сидеть до последнего и бороться. Украина боролась и будет бороться вопреки всему.
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