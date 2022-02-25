"В Украине восемь лет назад боялись, теперь не боятся". Что говорят о вторжении жители подконтрольной Киеву части Донбасса

Виктор Семенов, Мариуполь

Я вам так скажу: Россия напала на Украину. Сегодня ночью обстреляли города в Украине, аэропорты. В Мариуполе стреляли за городом. Россия развязала войну, вот что я вам скажу. Это на вашей совести, в том числе. Восемь лет, восемь лет назад началась это война. Мы восемь лет говорили, что Россия нападет. И что теперь? Где вы были раньше? Вся ответственность за войну лежит на россиянах безразличных.

В Мариуполе происходило следующее. Поздно ночью в городе раздались взрывы. На окраинах, в порту, на позициях украинских военных. Мы живем в Мариуполе уже восьмой год - мы можем отличить взрывы, мы различаем калибр, мы знаем, когда летит, куда летит и откуда. Такого, как сегодня, не было очень давно. Вы понимаете, в Мариуполе взрывы слышны восемь лет - мы слышим их в восточной части города. А сегодня они слышны по всему городу. Мы с утра вышли на связь со всеми телеканалами, мы с Канадой в прямом эфире, с США. Мы рассказываем о российской агрессии.

Паники в городе нет: машины ездят как ездили, люди ходят как ходили. Были очереди в супермаркетах, есть очереди к банкоматам, но страха нет. Мы восемь лет ждали этого нападения - сюрприз только в том, что это настоящая война, а к ней нельзя подготовиться.

Вы понимаете, Советский Союз подвергся нападению Германии ночью, вероломно. Россияне напали в пять утра. Я понимаю, что вам очень жалко, но сопереживать недостаточно. Где вы были, когда арестовали украинских военных моряков? Почему вы - и другие россияне - не ночевали у СИЗО, где год держали военнопленных? Почему вы не выходите к посольству в знак поддержки?