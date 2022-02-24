АНАЛИЗ | Путин оправдывает вторжение в Украину гей-пропагандой! Он одержим идеей развязать ядерную войну

Владимир Путин: Хорошо известно, что на протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. В ответ на наши предложения мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется. Военная машина движется и, повторю, приближается к нашим границам вплотную.

На самом деле, именно агрессивные действия России (в Грузии и Украине) вдохнули в НАТО новую жизнь. В начале 2000-х годов основные дебаты на Западе о НАТО сводились к тому, что в существовании альянса больше нет смысла. Искали выход, например, в Афганистане. Всего два года назад президент Франции Эммануэль Макрон называл НАТО "мертвым мозгом". Не похоже на "приближающуюся военную машину", не так ли?

ВП: После развала СССР фактически начался передел мира...