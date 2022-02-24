Заявление ЮНЕСКО о последних событиях в Украине: происходящее противоречит Уставу ООН

ЮНЕСКО призывает к соблюдению норм международного гуманитарного права, в частности Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и двух протоколов к ней (от 1954 и 1999 гг.), с тем чтобы обеспечить предотвращение ущерба культурному наследию во всех его формах.

Это также включает обязательства в соответствии с Резолюцией 2222 Совета Безопасности ООН от 2015 года о защите журналистов, работников средств массовой информации и связанного с ними персонала в ситуациях конфликта, о содействии свободным, независимым и беспристрастным средствам массовой информации в качестве одной из важнейших основ демократического общества, которые могут способствовать защите гражданских лиц.

ЮНЕСКО также призывает воздерживаться от любых нападений на детей, учителей, работников системы образования или школы или причинения им вреда, а также к защите права на образование