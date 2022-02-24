МИД России объяснил операцию в Донбассе желанием предотвратить глобальную войну

Спецоперация России — это не начало войны с Украиной, она связана со стремлением предотвратить глобальную войну, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала НТВ.

”Это не начало войны, это предотвращение развития ситуации, которое может или могло бы привести к глобальному военному противостоянию, и окончание той войны, которая велась [в Донбассе]”, — сказала представитель внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

По словам Захаровой, Москва до начала операции в Донбассе получила отказ Вашингтона от переговоров. ”Американская сторона направила официальный ответ российской стороне в виде послания госсекретаря США [Энтони Блинкена], в котором излагалось развернутое, достаточно в хамской манере, их нежелание вести с Россией переговоры. Все это было получено Москвой до того, как началась специальная операция”, — сказала она.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе в ночь на 24 февраля. По его словам, это связано со стремлением остановить ”геноцид со стороны киевского режима” и не предполагает оккупацию Украины. Путин также заявил, что действия России служат ”самозащитой от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня”.

Минобороны после обращения президента объявило, что наносит точечные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и оказывает огневую поддержку военным Луганской и Донецкой народных республик, которые перешли в контрнаступление на позиции военных вооруженных сил Украины в Донбассе.

Вечером 23 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отменил встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, назначенную на четверг, 24 февраля, и уведомил его об этом. На встрече должны были обсуждаться комментарии России на ответы США по гарантиям безопасности, а также ситуация вокруг Украины. ”Мы не видим смысла в проведении этой встречи в настоящее время”, — сказал госсекретарь США, пояснив, что ”вторжение начинается”. Решение об отмене переговоров с Москвой, по его словам, было принято после обсуждения с партнерами Вашингтона.