Сайт Департамента социального страхования подвергся кибератаке

К счастью, масштабных последствий у атаки не было.

Департамент государственной инфосистемы следит за происходящим в киберпространстве и готов оперативно реагировать в случае необходимости.

Сейчас более масштабных аномалий в эстонском киберпространстве не наблюдается.

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