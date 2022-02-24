24.02.2022, 15:56
Сайт Департамента социального страхования подвергся кибератаке(1)
Foto: Mana Kaasik
Как сообщил руководитель CERT-EE Тыну Таммер, сегодня утром был нарушен доступ к интернет-странице Департамента социального страхования. По предварительным данным, речь идет о кибератаке.
К счастью, масштабных последствий у атаки не было.
Департамент государственной инфосистемы следит за происходящим в киберпространстве и готов оперативно реагировать в случае необходимости.
Сейчас более масштабных аномалий в эстонском киберпространстве не наблюдается.
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