Минобороны РФ заявило об уничтожении 74 украинских военных объектов, в том числе 11 аэродромов

Среди прочего выведены из строя 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и ”Бук — М1”, утверждают в ведомстве. Также российские военные, по заявлению Минобороны, сбили боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата ”Байрактар ТБ-2”.

В ходе военной операции ”в результате ошибки техники пилотирования” российский штурмовик Су-25 потерпел аварию, летчик катапультировался и вернулся на базу, сообщили в ведомстве.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные не наносят удары ”как по украинским городам, так и по социальным объектам в воинских гарнизонах”, в том числе по домам офицеров, жилым домам и казармам, ”чтобы избежать потерь среди украинских военнослужащих и членов их семей”.