ФОТО | Алар Карис: у Путина была возможность пощадить людей, но он рассудил иначе. Это останется на его совести

Цель руководства России очевидна: установить в Европе новый занавес, который разделит страны на те, которые могут сами свободно распоряжаться своей судьбой, и те, у которых такой возможности не будет, потому что они должны будут считаться с субъективным представлением России об интересах её безопасности. Но такое не может и не должно случиться. Позавчера в Киеве я заверил президента Зеленского в том, что Европа не оставит Украину в одиночестве, что мы не устанем и не потеряем надежду и сделаем всё, чтобы остановить агрессора. У Украины очень много друзей. Мы совместно введём новые и более действенные санкции против России. Мы совместно будем оказывать Украине всестороннюю поддержку. Мы должны совместно предложить Украине ясную перспективу вступления в Европейский Союз.

Развязанная Россией война — преступление, которое уже уносит жизни многих украинцев и русских. У президента Путина была возможность пощадить этих людей, но он рассудил иначе. Эти жертвы останутся на его душе и совести.

Он не сделал этого, потому что уже принял решение — решение уничтожить демократическое Украинское государство.

Мы не верили им, но надеялись, что президент Путин в последний момент развернётся или нажмёт на тормоза.

На протяжении нескольких месяцев мы были свидетелями стягивания российских войск к границам Украины. Вне всякого сомнения, это было самым большим после Второй мировой войны военным окружением демократической страны. Но они продолжали уверять весь мир, что причин для тревоги нет, что Россия не намерена никого атаковать, и это — обычные военные учения.

К сожалению, он был прав. Сегодня утром мы снова увидели, как Россия выбрала насилие и агрессию — выбросила в мусорный ящик Хартию ООН, разорвала в клочки международное право, начала бомбардировки Украины. Она начала войну в сердце Европы.

Где звучали такие слова? В Осло 10 декабря прошлого года на церемонии вручения Нобелевских премий мира. И говорил это лауреат премии, российский журналист Дмитрий Муратов.

В день рождения Эстонской Республики я хотел бы начать свою речь чем-то красивым, ведь это красивый день. У нас своё государство, дела у Эстонии идут в целом хорошо, и сине-чёрно-белый флаг реет гордо.

Дорогие друзья во всех уголках Эстонии и во всём мире!

Напряжение может привести к короткому замыканию в обществе, в отдельных странах и в отношениях между ними, в отношениях между людьми и внутри людей. А сейчас положение таково, что напряжение наращивают и вирус, и цена энергии, и наш восточный сосед.

Это строфы из стихотворения Хандо Руннеля ”Электричество”*. Честно глядя на Эстонию, мы увидим, что это стихотворение подходит и для описания нашего нынешнего состояния, полного напряжения и нервозности, забот и надежд, которые ведь у всех у нас, независимо от национальности, пола, места жительства, мировоззрения — общие.

У нас везде электричество, У всех нервы натянуты. Два страшных полюса напряжения Есть в душе у каждого.

Электричества у нас много, И не только в Нарве. В нашей жизни электричества не меньше, Чем в шерсти чёрной кошки.

Будучи верховным командующим государственной обороной, заверяю, что у Эстонии достаточно смелости быть моральной, наш оборонный потенциал убедителен, воля к обороне непоколебима, отношения с союзниками прочны и, следовательно, Эстонское государство защищено.

Нападение России на Украину радикально меняет картину безопасности в нашем регионе. Убежден, что никто больше не сомневается в том, насколько необходимо членство Эстонии в Европейском Союзе и НАТО. Решения о вступлении были приняты при поддержке большинства народа, и они были верными, потому что обеспечивают нашей стране экономическую стабильность и военную безопасность. И никакие события в нашей внутренней политике не должны подрывать наш стратегический выбор.

Как глава Эстонского государства я испытываю гордость тем, что наши дипломаты и в военное время продолжают работу в Киеве. Дипломаты находятся на передовой — там, где им и положено быть в любой ситуации.

Мы не ведём переговоры с агрессором. Отказавшись от своих принципов или пытаясь лавировать, мы станем слабее. Окончить войну может только одно государство — Россия.

Защищая свободу Украины и избранный украинцами путь, мы защищаем и то, что сами помогали украинцам построить. Мы защищаем свободу государств Европейского Союза, наших союзников по НАТО и наших партнёров самостоятельно решать, как и с кем хотят они строить свою жизнь.

Молодёжь, я обращаюсь к вам. Такие проблемы не являются проявлением слабости, это — настоящие проблемы. И если вы чувствуете, что вам тяжело, не бойтесь просить помощи у друга, заботливого близкого человека или учителя, у школьного психолога либо психолога, работающего по заказу местных властей. Не забывайте о существовании содержательного интернет-портала и телефона доверия для детей 116111.

Пандемия, несомненно, усугубила проблемы: дистанционное обучение, уменьшение непосредственных социальных контактов, сокращение образования по интересам. Но за ростом проблем душевного здоровья — как у молодёжи, так и у взрослых — кроется и множество других факторов. Зачастую мы не умеем поддерживать отношения с близкими, нам не хватает тех, к кому можно было бы обратиться за поддержкой, молодые люди нередко стесняются просить о помощи и в итоге остаются наедине со своими проблемами. И, что особенно плохо, мы недостаточно говорим на эти темы, не осознаём серьёзности проблем, не замечаем попавших в беду и склонны считать их смятение проявлением слабости.

Молодые люди делают последний непоправимый шаг всё чаще, и на каждого отчаявшегося приходятся ещё тысячи нуждающихся в помощи и поддержке.

Собираемые данные рисуют мрачную картину. Директор одной школы поведал мне, что за полгода пять учеников этой школы пытались покончить с собой. Они могли пополнить самую ужасающую статистику.

А сверстник Мехиса Робин Сепма написал о том, что происходит, когда в обществе господствуют неразбериха, ссора, одиночество, поляризация и изоляция. ”Положение по-настоящему плохое, потому что каждый день я вижу вокруг себя людей, испытывающих приступы паники, депрессию, трудности с концентрацией или апатию, а зачастую — и всё это одновременно”, — так описал Робин происходящее.

”Каждый ”отложенный” день, когда этой темой не занимаются, подобен бомбе замедленного действия”, — написал мне ученик 11-го класса Ярва-Яаниской гимназии Мехис Раннавеэр.

Одна речь не может вместить всё окружающее нас электричество. Но я считаю нужным сказать сегодня о проблеме, которую взрослые часто не замечают, но которая на самом деле очень остра. Об этом свидетельствуют и мысли и слова молодых людей, написавших сочинения на тему ”Какую же Эстонию мы хотим видеть?”.

Но мы ведь понимаем, что хотя митинг направлен против обусловленных коронаинфекцией ограничений, на самом он является проявлением более широкого недовольства, подавленности и усталости. Коронавирусный кризис и ограничения, кризис здравоохранения и необходимость откладывать плановое лечение, резко увеличившиеся счета за энергию и финансовые затруднения семей, кризис безопасности в Европе и вызванная этим тревога, соперничество в правящей коалиции и озабоченность партий своими рейтингами за год до выборов — такой сонм кризисов создает в обществе фон общей неуверенности.

Но предосудительны и попытки оппонентов соорудить вербальные или деревянные виселицы для представителей другой стороны. Столь же недостойны и нападки на кассиров, врачей, полицейских или журналистов, просто выполняющих свою работу. Такой протест я не пойму и не поддержу никогда, не поддерживает его и большинство народа, потому что мы воспитаны по-другому.

В демократической стране у людей есть право выражать свое мнение, в том числе и право протестовать против политики правительства, ведь наши граждане вольны иметь собственное представление о том, как должно осуществляться управление государством. Я никогда не промолчу, если власть попытается лишить оппонентов голоса.

Поможем друг другу избавиться от этих полюсов душевного напряжения, чтобы они не сжигали нас изнутри. Постараемся замечать психологические проблемы и сразу реагировать на них, чтобы каждый человек сумел с ними справиться.

Я согласен с теми, кто говорит, что здесь необходима долгосрочная, мощная и хорошо финансируемая государственная программа действий. Разумеется, такая программа нужна, но и сами мы должны учиться быть лучшими родителями, лучшими родственниками, лучшими коллегами.

Получить профессиональную помощь без долгой очереди сейчас сложно, и государство и местные самоуправления должны ещё многое в этом плане сделать. Но и каждый из нас должен задаться вопросом — умею ли я замечать и заботиться? Нет ли и в моём поведении чего-то, что может плохо сказаться на моих близких? Умею ли я оказывать первую помощь при душевных проблемах? Будучи общественным деятелем, вижу ли, что дети и подростки начинают думать, что грубость и оскорбления в отношениях между взрослыми — нечто нормальное? Умеем ли замечать сигналы опасности и реагировать на них или будем игнорировать штормовые предупреждения?

Здесь нет противостояния свободы и принуждения. Выполнение принятых в демократическом государстве решений не является постыдным подчинением нажиму или отказом от своей свободы. Нет, это признание того, что мы не можем навязывать другим своё личное мнение о том, что уместно и правильно. Это понимание того, что мы должны сосуществовать в обществе, и на нас лежит моральная обязанность считаться с другими людьми.

Едва ли кому-то из нас нравится обязанность носить во время пандемии защитную маску и постоянно иметь при себе паспорт вакцинации или обязанность проверять этот документ. Но эти обязанности возложены на нас не по чьей-то прихоти, а для предотвращения распространения вируса, который для многих опасен, и у наших сограждан есть такое же, как у нас, право на защиту.

Дорогие друзья, нам стоит поговорить и о соотношении свободы и необходимости, потому что ядром демократической свободы является возможность принимать решения, обязательные для всех.

И в тяжёлые времена мы — и люди, и государство — всегда справлялись с невзгодами.

Все эти чувства и эмоции образуют нотный ряд, в котором одновременно звучат ”Вальс Укуару”, ”für Oksana” Nublu и Gameboy Tetris, ”Земля, которую люблю” и ”Рассвет”. Всё это — нити, из которых сплетается полотно жизнестойкости народа и его уверенности в себе. Даже когда на улице холодно и скользко, и мы переживаем сразу несколько кризисов.

Все мы, живущие здесь в Эстонии — один народ. Только нам по-настоящему знакомы чувства, испытываемые, когда едешь к родителям в маленький городок или в деревню светлым вечером, когда зажигаются первые костры Яановой ночи. Только нам по-настоящему известно чувство, которое испытываешь, когда находишься на Певческом празднике и поёшь ”Мое отечество — моя любовь”. Только мы по-настоящему знаем, какие эмоции породили восстановление и сохранение свободы Эстонии.

Раскалывать и противопоставлять — легко, выслушивать и спокойно говорить, чтобы соединить и примирить стороны — трудно. Всем нам, и мне в том числе, надо снова и снова оттачивать такое умение и надо смириться с плюрализмом мнений.

Помимо всего прочего, наши люди ожидают от политиков серьёзных и основанных на знании дела ответов на вопрос, что такое зелёный поворот и зачем он нужен. Зелёный поворот не означает отказа от нынешнего благосостояния и рыночного хозяйства, но мы должны развивать экономику и страну так, чтобы не тратить бессмысленно много природных ресурсов, которые потребуются следующим поколениям, да и нам самим. Оставляя хутор в наследство своему сыну, хозяин надеялся, что его труды будут приносить плоды на протяжении веков, и так же мы должны относиться к своему государству, к природе и окружающей среде в широком смысле.

Я размышлял об этом в течение последнего месяца, когда, невзирая на рост числа пациентов в больницах, стали рождаться политические решения, которые больше не опираются на науку и учёных. Да, до парламентских выборов остался один год, и все мы слышали сентенцию о том, что единственным капиталом политика являются голоса избирателей. Но, по-моему, такое отношение принижает и политиков, и избирателей, и не ведёт Эстонию вперёд. Основным капиталом политика должны были бы быть завоёванное доверие, надёжность и компетентность.

Десятки тысяч людей, в том числе и входящие в группы риска, могут бесконечно взвешивать, стоит ли вакцинироваться или нет, можно ли доверять науке или нет. Но такой свободы мы не можем дать политикам, избранным нами для руководства Эстонией. Правительство должно принимать решения и управлять. В коалиционном правительстве общая ответственность ложится на всех участников. И если один из партнеров, используя ультиматумы, пытается загнать другого в угол или направить его на скользкий путь, окажется в углу или рухнет всё-таки правительство в целом, а не только одна партия.

Я — получивший три дозы вакцины и верящий в эффективность прививок бывший учёный. Но как обратить в такую же веру человека, который боится осложнений или просто раздражён действиями правительства? Могу пытаться объяснить ему что-то, пытаться убедить, но если ничто не помогает, мне остаётся лишь надеяться, что этот человек осознаёт риск, который он может представлять для самого себя и для других.

Большое число не прошедших вакцинацию показывает, как много среди нас находящихся в замешательстве соотечественников, которым может показаться, что во времена COVID-а никто о них не заботится, что людей поделили на ”правильных” и ”неправильных”. Разумеется, это не так, все люди — правильные.

Правильно ли, что в уездных центрах залы обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны открыты лишь пару дней в неделю, и к какому минимуму можно свести услуги государства?

Какова налоговая система подходит Эстонии с учетом того, что наше население сокращается и стареет?

Как вернуть в школу или обеспечить работой тысячи и тысячи, так сказать, потерянных молодых людей?

Почему занимающаяся деревообработкой фирма не может в волости с пятью тысячами жителей найти двух надёжных работников?

Должно ли государство в ближайшие годы обеспечить приоритетное развитие именно системы образования — от детских садов до университетов?

Нам нужны оригинальные идеи и умные решения. Парламентские выборы, которые состоятся в будущем году, дают хорошую возможность задуматься над многими важными вопросами.

Конечно же, мы в состоянии сделать это, ведь наши люди изобретательны и предприимчивы.

Нам не нужен зелёный поворот как пустой лозунг. Нам нужны разумные решения, которые нацелены в будущее, создают рабочие места, послужат укреплению нашего здоровья и благополучие — от сохраняющих тепло автобусов до не загрязняющих атмосферу автобусов.

Зелёный поворот создает как новые рынки, так и пространство для предпринимательства. Мы можем поставить цифровой опыт Эстонии на службу экологии, например, разрабатывая умные энергосистемы. Это даст нашим учёным и предпринимателям возможность стать первопроходцами в инновационных областях, в которых нет ещё серьёзных конкурентов из других стран.

Сейчас мы точно не готовы к тому, чтобы взять и выключить все загрязняющие окружающую среду механизмы и заводы. Автомобили с двигателем внутреннего сгорания и выработка электроэнергии из сланца сохранятся ещё на некоторое время. Но что и как скоро придет им на смену, зависит от нас, и возможностей здесь больше, чем рисков, надо просто суметь ими воспользоваться. И действовать нужно как можно быстрее, ведь время столь же дорого, как электроэнергия.

Как обеспечить подготовку большего числа психологов, психиатров, школьных учителей, инженеров, медсестёр и представителей многих других необходимых Эстонии профессий?

В общем, как найти то, что позволит нашему обществу идти дальше, будучи более сплочённым?

Ища ответы на эти вопросы, не будем забывать, что люди — не клиенты государства, а его лёгкие, кровообращение, мозг, сердце и совесть.

Будем при этом столь же последовательными и упорными, как Келли Сильдару, Мартен Лийв и Кристьян Ильвес, которые на зимней Олимпиаде вошли в число сильнейших спортсменов мира.

Поучиться стоит и у деятелей культуры, потому что даже тогда, когда в творческом процессе занимают разные позиции и горячо защищают свою правоту, культура основывается на чувстве истины, доверии и сплочении во имя общей цели.

Культура определяет нашу суверенность, это наша духовность, это идея Эстонии. Культура формирует духовную жизнь нашего народа, даёт опору и в тяжёлые времена, она сближает нас и наполняет всё смыслом.

Дорогие соотечественники!

Напоследок хочу позаимствовать у Леа Тормис такое обнадёживающее наблюдение**: весна так или иначе наступает каждый год — независимо от происходящих в природе или в человеческом сообществе катаклизмов. Весна приходит, она всегда новая, то есть она никогда не похожа на всём на предыдущую, но всё-таки из года в год она повторяется, и так до бесконечности.

Столь же вечно и наше государство. Мы всегда справлялись с трудностями — совместными усилиями, назло всем холодным встречным ветрам. Но чтобы справляться, надо честно формулировать свои заботы и надежды и тогда сообща действовать. Да, иногда споря о верных путях, но всегда с гордостью говоря: ”Это страна, которую люблю!”.

С днём рождения, дорогая Эстония!

*Хандо Руннель. Стихотворение ”Электричество” из сборника ”Песенник, или Глотатель шпаг, или В защиту печальных”, 1971.

**Интервью журналисту Йоонасу Хеллермаа в передаче ЭТВ ”Жестяной барабан”, 27.11.2017.

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