Украинские рабочие в Эстонии: кто-то возвращается на родину воевать, кто-то хочет перевезти сюда свои семьи

Кто-то решает отправиться воевать за свою родину, сообщил предпринимать Вильяр Аракас в своем посте в Twitter. ”С одного нашего строительного объекта в Литве сегодня уехало украинских 30 работников, чтобы защитить свою семью и родину”, — сообщил он.

Другие украинцы, наоборот, хотят перевезти сюда свои семьи подальше от военных действий.

Исполнительный директор занимающейся трудовым посредничеством фирмы Hodes OÜ Хенри Кибе сказал, что уже десять украинских работников, приехавших через них в Эстонию, высказали заинтересованность в том, чтобы привезти сюда свои семьи. Предприятие готово оказать любую посильную помощь. ”Главная проблема — найти достаточное количество арендных площадей для прибывающих семей. Еще одно серьезное препятствие — получение долгосрочных виз”, — отметил Кибе.

Кибе надеется, что правительство Эстонии примет решение, которое позволит в ускоренном порядке привести в Эстонию членов семей украинских работников. Поскольку воздушное сообщение в настоящее время нарушено, передвижение возможно только по суше.

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