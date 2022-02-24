”Столб черного дыма, яркая вспышка, взрыв”. Первый день войны на Украине: как люди живут под бомбежками

”Я собираюсь идти в территориальную оборону, несмотря на то что у меня шесть детей. Это система самоорганизации граждан, которые хотят защищать свою родину с оружием в руках. Как в Швейцарии, когда каждый гражданский имеет возможность мобилизироваться. Не могу сказать, что много или что мало моих знакомых туда пошло, но они есть, это массовое движение”, — добавил бизнесмен.

По его словам, ”паники нет, но люди озабочены”. ”Жуткие пробки, в стране в целом состояние напряженное. Есть объединение. Я хочу сказать, что [российские военные] вы все погибнете здесь, все, кто пришел на эту землю”, — говорит Онистрат. Он надеется, что ”это начало конца Путина”.

”Мы проснулись сегодня от отдаленных взрывов, это было около пяти утра. Потом сели посмотрели обращение Путина, бред, который он там нес. Потом стало понятно, что началась атака. Мы живем в 30 км от Крещатика, мне надо было забрать родственников из города, я не мог выехать, жуткая пробка в западной части”, — рассказал украинский бизнесмен, банкир, вице-президент Федерации триатлона Украины Андрей Онистрат.

”Я собираюсь идти в территориальную оборону, несмотря на то что у меня шесть детей”

Не знаю, что это было, но очень страшно… Не за себя, за детей и родителей страшно…

”Украина. Бровары, район Торгмаш. Сегодня, примерно 05:06, сквозь сон слышу звук сильного взрыва. Вскакиваю с кровати — еще два-три взрыва поменьше. Слышу, как попросыпались соседи, у кого-то ребенок заплакал… Вижу столб черного дыма. 05:17 — яркая вспышка и еще один сильный взрыв. Снова столб дыма.

”Украина. Бровары, район Торгмаш. Сегодня, примерно 05:06, сквозь сон слышу звук сильного взрыва. Вскакиваю с кровати — еще два-три взрыва поменьше. Слышу, как попросыпались соседи, у кого-то ребенок заплакал… Вижу столб черного дыма. 05:17 — яркая вспышка и еще один сильный взрыв. Снова столб дыма.

”Я живу в 15 км к северу от Белгорода. Проснулся в 5:40, как обычно, и в 6:00 услышал звуки, будто с крыши едет снег. Это „Грады" работали, как понял позже. Потом сразу началась канонада где-то в сторону границы (до нее 35 км), гулкие звуки и дрожь земли небольшая. Гул самолетов постоянный. Позвонили знакомые из Белгорода, попросились приехать к нам в село. Вдруг остатки ВСУ ударят по городу, ведь у Харькова шло их усиление с 22 февраля. Жену на работу не пустил”, — рассказал Znak.com житель Украины, попросивший не называть его имя в публикации.

Znak.com напоминает , президент РФ считает, что Россию вынудили начать военную операцию — из-за агрессии украинских вооруженных сил против ДНР и ЛНР. Впрочем, власти Украины категорически не согласны с такими обвинениями.

”Сейчас появились карты бомбоубежищ, а метро стало бесплатным. Но какой в них смысл, ведь наша страна к войне не готовилась.



В понедельник подруга сходила до своего бомбоубежища. Но там даже входа нет.



У меня в центре города кофейня, много постоянников, со всеми дружим, одна из клиенток пришла недавно и говорит: если что, приходи к нам, „у нас хорошее бомбоубежище в общаге". Ну, там как бомбоубежище, просто хороший крепкий подвал. Если Киев начнут бомбить, пойду к ним”, — рассказывает Znak.com жительница Киева Лера Заритская.

”Снимаю все деньги с бирж от греха подальше”



”Сначала самолеты летали, видно было прямо запуски ракет: прямо вспышки, огоньки, а потом ускорение. Дочку в садик отвезли и увидели, как опять ракеты взлетают, вверх столб дыма. Сначала было слышно, а сейчас уже тихо. Мне надо вывезти бабушку из Харькова. Раньше близким родственникам разрешали пересекать границу, а сейчас пока не понятно, что будет, потому что в СМИ сообщения, что наши уже наступают на Харьков. Пустых полок в магазинах я не видел, но сейчас хожу и снимаю все деньги с бирж от греха подальше, потому что не верю, что наша экономика это выдержит”, — рассказал Znak.com житель Белгорода.

36-летняя жительница Тернополя Татьяна рассказывает, что в городе не работает общественный транспорт. Те, у кого нет личных машин, передвигаться по городу не могут. ”С пяти часов утра не спим.



Сидим дома, деньги со счета в банке снять не успели, банки закрыты, детсады закрыты, школы закрыты. Пополнить не можем ни баланс на мобильном телефоне, ни за интернет заплатить.



Дома двое детей, я и отец. Куда-либо уехать возможности нет. Это безумие какое-то”, — говорит она.

Житель Киева 49-летний Валентин говорит, что многие горожане устремились на автобусные станции, чтобы уехать к родственникам и знакомым на запад страны. ”Станции переполнены, люди сидят на чемоданах и не могут уехать, цены на билет из Киева до Львова на автобус подняли до 2 тыс. гривен (примерно 67 долларов по сегодняшнему курсу), а было порядка 300 гривен за место (около 10 долларов)”, — рассказывает он.