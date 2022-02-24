"Никому эта война не нужна". Десятки российских знаменитостей выступили против войны на Украине

"Радости по поводу происходящего я не испытываю. Как я могу испытывать радость от того, что идут военные действия? Я пока не знаю, что происходит, я внимательно слежу за всякими источниками и в интернете, и еще другими источниками — и что пока происходит, я не знаю. Любая война вызывает, мягко говоря, отрицательные эмоции", — заявил режиссер Би-би-си.

Сейчас все задают этот вопрос — что можно сделать? Но общество сейчас деморализовано. Ужасы войны до сих пор как призраки над нами. Хотелось бы надеяться на какую-то солидарность среди людей, чтобы все высказались, что эта война ужасна и отвратительна, ее не должно быть.

Глава издательства "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова сказала Би-би-си: "Господи, да что ж тут комментировать… Похоже, что эта война не нужна никому. Судя по растерянности и молчанию всех социальных групп общества, ощущение, что это безумие, которое не нужно никому. Кроме, может быть, маленькой группы людей, которые находятся во власти безумных идей о восстановлении Советского Союза. Все, что я могу сейчас читать — комментарии очень разных людей — все в полном ужасе. Никому эта война не нужна. Что может принести война кроме горя, позора и ужаса?

"Ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить", — сказал Меладзе, не уточнив, к кому именно он обращается.

Валерий Меладзе записал видео, в котором заявил: "Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам".

"Кому нужна это война? Давайте посмотрим. Вот завтра я скажу, кому нужна эта война. Что общество может сделать, чтобы эта война прекратилась? Я не собираюсь ее прекращать, я хочу понять зачем, вот и все. А прекращать я ее не собираюсь. Она вполне может быть совершенно оправданна", — добавил он.

Манижа, певица



"Это то утро, когда ты жалеешь о том, что проснулся. Не понимаешь, куда идти, кому помочь. Сижу на углу кровати и плачу. Плачу потому, что это не мой выбор. Нынешняя агрессия против моей воли, против воли моей семьи, верю, что против воли наших народов. […] Россия и Украина — это не просто две страны. Мы — родные. Любая война между нами — братоубийственная", - написала певица Манижа, представлявшая Россию на прошлогоднем "Евровидении".



Борис Акунин, писатель



Писатель Борис Акунин заявил, что 24 февраля началась новая, страшная эпоха: "Я до самого конца не мог поверить, что Путин начнет эту абсурдную войну — и ошибся. Я всегда верил, что в конце концов победит разум — и ошибся. Победило безумие".

"Гибнут люди, льется кровь. Россией правит психически ненормальный диктатор, и, что ужаснее всего, она покорно следует его паранойе. Я знаю, что Путинляндия и Россия — не одно и то же, но теперь для всего мира никакой разницы нет", — добавил он.

Иван Дорн, певец



"Сегодня моя страна проснулась от взрывов. Сегодня государственные власти Российской Федерации развернули полномасштабную войну против моей страны. <…> Я призываю вас не участвовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить нашу судьбу. Пожалуйста, давайте вместе остановим эту катастрофу. Не молчите".



Noize MC, певец, музыкант