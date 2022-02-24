Латвия готова принять 10 000 беженцев из Украины, но план не согласован

По словам Голубевой, пока речь идет о размещении беженцев в основном в гостиницах. Из слов министра следует, что консультации с бизнесом происходят. Глава МВД признала, что некоторые беженцы могут найти прибежище у латвийских родственников.

Голубева напомнила, что у Латвии нет общей границы с Украиной. Поэтому, убегая от войны, украинцы скорее направятся в Польшу, Венгрию, Румынию и все же Литву. Через Беларусь, поддерживающую Россию, перейти на территорию других стран это может быть сложнее сделать, признала глава МВД Латвии.

Мария Голубева признала в эфире, что Управление по делам гражданства и миграции консультируется с предпринимателями. Вероятно, некоторые предприниматели могут быть даже заинтересованы трудоустроить украинцев. Однако, как дала понять Голубева, вопрос в том, разрешат ли им работать в Латвии. Напомним, что латвийское законодательство выдвигает достаточно жесткие требованию владения государственным языком к трудящимся.

Голубева сказала, что в течение недели — при согласовании с другими латвийскими министерствами — должны быть принять решения, касающиеся возможного притока беженцев из Украины. У министерств есть возражения против возможного плана приема украинских беженцев, но МВД надеется, что согласование и принятие плана будет осуществлено в ближайшее время, сказала Голубева. Сегодня согласование плана с ответственными ведомствами продолжается, однако в МВД поступило довольно много возражений от других министерств.