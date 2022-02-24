24.02.2022, 13:15
ФОТО и ВИДЕО | У посольства РФ в Таллинне требуют вывода российских войск из Украины. Без конфликтов не обошлось
Сегодня перед зданием Посольства РФ в Таллинне вновь прошел митинг в поддержку Украины. Митингующие требуют прекращения огня и вывода российских войск с территории Украины.
Также не обошлось без эксцессов. Смотрите видео!
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