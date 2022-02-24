24.02.2022, 12:56
Игравшие в Украине эстонские футболисты возвращаются домой
Foto: Taavi Sepp
Футболисты сборной Эстонии Владислав Крейда, Богдан Ващук и Йоонас Тамм, играющие в Украине, возвращаются на родину, пишет Õhtuleht.
В то время как Вашцук присоединился к ФК "Ворскла" Полтава всего несколько недель назад, Тамм играет в этом же клубе с лета. Крейда присоединился к ФК ”Верес” в январе.
Ващук сообщил изданию, что принял решение вернуться вместе с Таммом в Эстонию.
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