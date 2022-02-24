Цены на энергию в Европе резко выросли

Разразившийся кризис ставит под угрозу поставки топлива в Европу, которая и так находится в разгаре энергетического кризиса. Континент зависит от российских поставок газа более чем на треть от необходимых объемов. Низкие запасы топлива уже в прошлом году привели к тому, что цены взлетели вверх до рекордного уровня.