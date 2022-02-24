Цены на энергию в Европе резко выросли
Цены на энергоносители в Европе резко подскочили после того, как российский войска атаковали Украину, сообщает Bloomberg.
Базовые цены на природный газ подскочили на 41%.
Россия утверждает, что пытается ”демилитаризировать” страну, отмечает издание.
Из-за усиления напряженности вокруг Украины цены росли на протяжении всей недели. Стоимость угля также выросла.
Разразившийся кризис ставит под угрозу поставки топлива в Европу, которая и так находится в разгаре энергетического кризиса. Континент зависит от российских поставок газа более чем на треть от необходимых объемов. Низкие запасы топлива уже в прошлом году привели к тому, что цены взлетели вверх до рекордного уровня.
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