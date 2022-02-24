"Кто в Польшу, кто в Западную Украину". Что рассказывают о вторжении жители украинских городов
Киев, Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си:
"На улицах Оболони, одного из спальных районов Киева, в первое утро войны многолюдно. Только люди все сплошь с мрачными лицами и сконцентрированы в очередях.
Очереди выстроились возле аптек, банкоматов, на кассах супермаркетов. Некоторые магазины, палатки на рынке и, например, "Макдональдс" вообще не открылись.
Разговоры в очередях невеселые. Женщина у хлебного киоска жалуется соседке: мол, ей звонила сестра из Львова, русские бомбят даже там, через трубку были слышны звуки сирен. Та отвечает: знакомые говорят, что Луцк горит.
Но совсем рядом из магазина выходят две девушки, в руках у них по шестилитровой канистре воды и по пакету с продуктами. Одна говорит другой: главное, что накупили чипсов и шоколадок - значит, продержимся".
Харьков, Андрей Ключко:
"Сегодня в пять с лишним утра я проснулся от звуков взрыва. Я ночевал в частном доме, и его стены буквально ходили ходуном. Было ещё совсем темно и очень страшно. Первая серия длилась минут 10-15, возможно, меньше. Затем ещё какое-то время это продолжалось с перерывами до шести часов примерно.
Я спустился на первый этаж, где живут мои родители, и мы вместе начали готовить подвал: спускать туда воду, тёплые вещи и прочее.
Из интернета я узнал, что Россия пошла в атаку почти что по всем направлениям, и эти звуки, вероятно, были артподготовкой перед прохождением границ в направлении Харькова.
Была слышна и буквально ощутима. Я живу на севере Харькова, в т.н поселке Жуковского, отсюда до Белгородской области 30 минут на машине.
Сейчас 10:00, слышны "Грады", минометы и автоматные очереди.
В моём кругу паники нет. Страх есть, это нормально. Но паники нет. Когда все началось, все просто начали делать то, чего никогда и не сговаривались делать.
К нашей радости присутствие ВСУ ощущается, и мы за них очень болеем и переживаем. Ощущения, что мы тут оставлены на произвол, нет. Просто нужно переждать и все будет хорошо".
Мариуполь, Ирина:
"Я проснулась около четырех утра, но точное время не посмотрела, в новостях еще ничего не было. У нас шел дождь всю ночь, и мне казалось, что гремело, но тут реально бомбануло. Мои окна выходят на наш аэропорт и хорошо было слышно несколько раз. Я включила телевизор, но вообще никаких новостей не было. А потом уже нашла видео в интернете, где Путин говорит о начале операции.
Николаев, анонимно:
"Я ложусь поздно, сначала слышала как летают самолеты и вертолеты - они у нас часто летают, рядом Кульбакино, это большой военный объект - чуть что, с него летают на Донецк и Луганск. С семи до девяти загрохотало - посуда тряслась, шкафы, тут мы присели, конечно. Сейчас тихо, спокойно. Мы ждали, что так будет, раз уже признали - сейчас надеемся на точность российских войск. Жилые районы не задеты вроде, все пошли на работу - и всех сразу вернули, вроде идет какая-то мобилизация, но это для тех, кто помоложе. Кульбакино, судя по всему, зачистили полностью и после этого тишина".
Одесса, Максим Карасев:
"Сегодня в пять утра многие проснулись от взрывов, была серия взрывов. После этого начали собираться и выезжать - кто в Польшу, кто в Западную Украину. Никаких десантников нет, мои друзья гуляли по берегу моря - все тихо-мирно. На Слободке военная часть, оттуда был виден дым".
Одесская область, Татьяна:
"Я живу в Одесской области, и тут обстановка очень напряжённая. Слышала взрыв в городе в районе микрорайона Поселок Таирова. Много военной техники. В магазинах ажиотаж, скупают товары первой необходимости".
Харьков, анонимно:
"Я собрала себя и ребенка, но что делать дальше - пока не понимаю. На улицу выходить боюсь, было очень громко, сейчас вроде потише. [Сын] все время плачет, спрашивает, это нас бомбят? Не могу понять, как снять деньги, у меня зарплата в долларах, но ноль налички сейчас на руках. В чатах говорят, что город окружен, другие требуют не паниковать. Из дома что-нибудь понять невозможно".