"Кто в Польшу, кто в Западную Украину". Что рассказывают о вторжении жители украинских городов

К нашей радости присутствие ВСУ ощущается, и мы за них очень болеем и переживаем. Ощущения, что мы тут оставлены на произвол, нет. Просто нужно переждать и все будет хорошо".

В моём кругу паники нет. Страх есть, это нормально. Но паники нет. Когда все началось, все просто начали делать то, чего никогда и не сговаривались делать.

Из интернета я узнал, что Россия пошла в атаку почти что по всем направлениям, и эти звуки, вероятно, были артподготовкой перед прохождением границ в направлении Харькова.

Я спустился на первый этаж, где живут мои родители, и мы вместе начали готовить подвал: спускать туда воду, тёплые вещи и прочее.

"Сегодня в пять с лишним утра я проснулся от звуков взрыва. Я ночевал в частном доме, и его стены буквально ходили ходуном. Было ещё совсем темно и очень страшно. Первая серия длилась минут 10-15, возможно, меньше. Затем ещё какое-то время это продолжалось с перерывами до шести часов примерно.

Но совсем рядом из магазина выходят две девушки, в руках у них по шестилитровой канистре воды и по пакету с продуктами. Одна говорит другой: главное, что накупили чипсов и шоколадок - значит, продержимся".

Разговоры в очередях невеселые. Женщина у хлебного киоска жалуется соседке: мол, ей звонила сестра из Львова, русские бомбят даже там, через трубку были слышны звуки сирен. Та отвечает: знакомые говорят, что Луцк горит.

"На улицах Оболони, одного из спальных районов Киева, в первое утро войны многолюдно. Только люди все сплошь с мрачными лицами и сконцентрированы в очередях.

Мариуполь, Ирина:



"Я проснулась около четырех утра, но точное время не посмотрела, в новостях еще ничего не было. У нас шел дождь всю ночь, и мне казалось, что гремело, но тут реально бомбануло. Мои окна выходят на наш аэропорт и хорошо было слышно несколько раз. Я включила телевизор, но вообще никаких новостей не было. А потом уже нашла видео в интернете, где Путин говорит о начале операции.

Часов в восемь было еще несколько разрывов, потом тихо, но началась паника. Очень много машин на заправках, я в очереди стояла долго. Выстроились очереди на выезд города через Мангуш, но какой смысл бежать, если это идет по всем областям. На въезд, говорят, идет наша техника. Сейчас выстрелов или бомбежек не слышно".



Николаев, анонимно:

"Я ложусь поздно, сначала слышала как летают самолеты и вертолеты - они у нас часто летают, рядом Кульбакино, это большой военный объект - чуть что, с него летают на Донецк и Луганск. С семи до девяти загрохотало - посуда тряслась, шкафы, тут мы присели, конечно. Сейчас тихо, спокойно. Мы ждали, что так будет, раз уже признали - сейчас надеемся на точность российских войск. Жилые районы не задеты вроде, все пошли на работу - и всех сразу вернули, вроде идет какая-то мобилизация, но это для тех, кто помоложе. Кульбакино, судя по всему, зачистили полностью и после этого тишина".

Одесса, Максим Карасев:

"Сегодня в пять утра многие проснулись от взрывов, была серия взрывов. После этого начали собираться и выезжать - кто в Польшу, кто в Западную Украину. Никаких десантников нет, мои друзья гуляли по берегу моря - все тихо-мирно. На Слободке военная часть, оттуда был виден дым".

Одесская область, Татьяна:

"Я живу в Одесской области, и тут обстановка очень напряжённая. Слышала взрыв в городе в районе микрорайона Поселок Таирова. Много военной техники. В магазинах ажиотаж, скупают товары первой необходимости".

Харьков, анонимно:

"Я собрала себя и ребенка, но что делать дальше - пока не понимаю. На улицу выходить боюсь, было очень громко, сейчас вроде потише. [Сын] все время плачет, спрашивает, это нас бомбят? Не могу понять, как снять деньги, у меня зарплата в долларах, но ноль налички сейчас на руках. В чатах говорят, что город окружен, другие требуют не паниковать. Из дома что-нибудь понять невозможно".