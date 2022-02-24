Украина разрывает дипломатические отношения с Россией

"Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России. И мы разорвали дипломатические отношения с Россией", — сказал Зеленский во время брифинга для прессы.

Таким решением обе стороны лишаются возможности двусторонней коммуникации в дипломатической плоскости, отмечает агентство УНИАН. Украинские и российские дипломаты прекращают свою деятельность, а дипломатические отношения происходят при посредничестве третьих стран.

Ранее в четверг пресс-атташе российской дипмиссии на Украине Денис Голенко сообщил, что все российские дипломаты покинули страну.

24 февраля в 5 утра Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по ”демилитаризации” и ”денацификации” Украины, после чего войска РФ начали военный захват Украины.