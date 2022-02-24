Лукашенко отрицает участие в нападении на Украину: наши войска никакого участия не принимают в этой операции(31)
"Ни для кого не является секретом, что за последнюю ночь обстановка по периметру западных и южных границ Беларуси резко изменилась. Я всем вам благодарен: знаю, что никто из вас не спал этой ночью, нам надо было подготовиться в этой ситуации, как себя вести, что сказать нашим людям. Вот я прочитал: ”Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью”. Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции", — сказал Лукашенко.
Лукашенко также заявил, что в ходе разговора с Путиным ему было сказано, что целью операции ВС РФ является прекращение геноцида народа в Донбассе, сообщает БелТА.
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