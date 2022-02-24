Лукашенко отрицает участие в нападении на Украину: наши войска никакого участия не принимают в этой операции

"Ни для кого не является секретом, что за последнюю ночь обстановка по периметру западных и южных границ Беларуси резко изменилась. Я всем вам благодарен: знаю, что никто из вас не спал этой ночью, нам надо было подготовиться в этой ситуации, как себя вести, что сказать нашим людям. Вот я прочитал: ”Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью”. Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции", — сказал Лукашенко.