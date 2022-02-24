24.02.2022, 10:44
ВИДЕО | "Сегодня от каждого из вас нужно спокойствие". Зеленский обратился к украинцам
ФОТО: JOHANNA GERON / POOL / AFP
Президент Украины Владимир Зеленский вступил со специальным обращением к украинцам, после того как в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" в Донбассе, пишет Русская служба Би-би-си.
Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.
Смотрите видео с русскими субтитрами:
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