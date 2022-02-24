Алексей Навальный высказался против войны с Украиной: "эта война приведет только к большему обеднению"

"Рискуя навлечь на себя гнев гособвинителя и вас [к судье]", — говорит он. — "У меня нет никаких методов коммуникации с внешним миром, прошу отразить в протоколе мое обращение к суду и к миру: я против этой войны. Я считаю, эта война призвана отвлечь внимание от проблем России, приведет только к большему обеднению, это доказывает…"

Его перебивает судья. Но Навальный продолжает:

"Ваша честь, вы можете отказать потом, но выслушать обязаны. Вам придется дослушать, что я считаю развязавших эту войну бандитами и ворами. Я начал политическую деятельность, чтобы бороться с этим воровским преступным режимом".

Котова спрашивает его, ”в чем ходатайство”.

"В том, чтобы вы внесли мое заявление в протокол, чтобы в решение Лефортовского суда было сказано, что это война должна быть прекращена", — настаивает оппозиционер. — "Да, это немного за рамками этого дела. Экстраординарные обстоятельства требуют от нас экстраординарных решений".

Судья Котова как бы в воздух отвечает, что ”Алексей Анатольевич прекрасно понимает” то, что она не может высказываться ”ни по каким другим вопросам, кроме этого дела”. Котова предупреждает подзащитного, чтобы тот ”не злоупотреблял своим правом заявлять ходатайства”.

"Я начал с того, что я просто прошу внести эти слова в протокол нашего суда", — говорит Навальный.

"Ладно, дальше", — ответила судья.