DELFI В УКРАИНЕ | "Такого не ожидал никто". На улицах Львова звучит сирена, людей просят выключить свет и запастись водой

Пока единственным, что указывало на начало войны, были звуки воздушной сирены на улицах города.

”На самом деле в целом тихо, паники нет”, — сказал Роман, которого разбудили не сирены, а звонок встревоженных родственников.

По его словам, на улице в это время было оживленно, но это обычное явление: люди, скорее всего, шли на работу и занимались другими повседневными делами.

Журналисты Delfi прибыли в Львов вчера из Киева, который, по данным украинского правительства, уже подвергается нападению.

Роман отметил, что хотя среди украинцев уже были видны тревожные настроения, сегодняшнего сценария предвидеть никто не мог: ”Возможно, чувствовалии, что что-то может произойти, но того, что в итоге случилось, никто не ожидал”.

Голос из сирены сообщает, что власти Украины просят людей выключить свет, газ и огонь в каминах, держать при себе документы и запастись чистой водой.