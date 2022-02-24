За рубежом
24.02.2022, 10:11

ВИДЕО ОЧЕВИДЦЕВ | Россия бомбит базу в Одессе, аэропорт Ивана-Франковска и аэродром Харькова

 
Foto: Priit Simson

В независимых телеграм-каналах жители Украины массово сообщают об обстрелах городов и сел вне территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". Российские ракеты достигли стратегических объектов Одессы, Харькова, Мариуполя, Ивана-Франковска и Киева.

Очевидцы засняли, как переживали ночь с 23 на 24 февраля в Украине:

Под Харьковом такая картина была этой ночью:

Физически российская армия заняла территорию возле Харькова:

Ракеты долетели даже до города Ивана-Франковска в Западной Украине:

Досталось и военной базе в Одессе:

Такая картина из жилых домов в Одессе:

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