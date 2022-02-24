24.02.2022, 10:11
ВИДЕО ОЧЕВИДЦЕВ | Россия бомбит базу в Одессе, аэропорт Ивана-Франковска и аэродром Харькова
Очевидцы засняли, как переживали ночь с 23 на 24 февраля в Украине:
Под Харьковом такая картина была этой ночью:
Физически российская армия заняла территорию возле Харькова:
Ракеты долетели даже до города Ивана-Франковска в Западной Украине:
Досталось и военной базе в Одессе:
Такая картина из жилых домов в Одессе:
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