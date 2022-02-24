Рубль упал до исторических минимумов: евро выше 100 рублей, доллар почти 90

К 9 часам утра по московскому времени курс евро преодолел отметку в 100 рублей, а доллар почти достиг 90 рублей.

Московская биржа около 8 утра приостановила торги на всех рынках на фоне новостей о военной операции России в Донбассе. В 10:00 торги возобновились.

Сразу после открытия индекс РТС опустился ниже 1000 пунктов впервые с апреля 2020 года, а индекс Мосбиржи — ниже 2700 пунктов впервые с ноября 2020 года.

Акции крупнейших российских компаний на открытии торгов также обвалились: в частности, бумаги Сбера упали на 10,8%, Норникеля — на 12,4%, Газпрома — на 11,5%.

Центробанк тем временем сообщил о начале валютных интервенций для поддержания курса рубля

"Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору", — говорится в сообщении регулятора.

ЦБ также отмечает, что на фоне геополитического обострения "имеет четкие планы действий для любого сценария развития событий".

"Это полная катастрофа"

Руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук полагает, что ЦБ, вероятно, объявит банковские каникулы в связи с обострением ситуации в Донбассе.

"Это полная катастрофа. Курс доллара подобрался к 90 [рублям], торги проходят только на межбанковском рынке. Наверное, ЦБ стоит объявить банковские каникулы, чтобы торгов не было, потому что сейчас какие-то ценовые уровни определить будет довольно сложно", — рассуждает эксперт в беседе с Би-би-си.

Романчук отмечает, что ситуация стала полной неожиданностью практически для всех участников финансового рынка.