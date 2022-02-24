Антон ОрехЪ: молодые ребята, которые могли прожить долгую жизнь, погибнут ради сумасшедшего старика
Несправедливые войны всегда заканчиваются поражением, считает российский журналист Антон ОрехЪ в своем телеграм-канале.
Война началась. Началась не сегодня утром. И не 21 февраля, когда Путин записал свое обращение на самом деле. И даже не в 2014 году. Мы шли к войне все эти 20 лет. И мы эту войну проиграем. Потому что несправедливые войны всегда заканчиваются поражением.
Я поздравляю все эти 70 или сколько там процентов, которые предвкушали и протирали руки. Вы получили то, что хотели.
Я переживаю за братьев -украинцев, но ни в коем случае не буду радоваться гибели наших, русских солдат! Молодые ребята, которые могли прожить долгую жизнь и сделать столько хорошего, погибнут ради сумасшедшего старика и его банды.
НЕТ ВОЙНЕ
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