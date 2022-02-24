Антон ОрехЪ: молодые ребята, которые могли прожить долгую жизнь, погибнут ради сумасшедшего старика

Война началась. Началась не сегодня утром. И не 21 февраля, когда Путин записал свое обращение на самом деле. И даже не в 2014 году. Мы шли к войне все эти 20 лет. И мы эту войну проиграем. Потому что несправедливые войны всегда заканчиваются поражением.