"Слава Украине". Ратас в своей речи на Тоомпеа: мы говорим четкое "нет" агрессии России против Украины

"Дорогой народ Эстонии!

Сегодня, в День независимости Эстонской Республики, стоя плечом к плечу на Тоомпеа или находясь дома с семьей и друзьями, мы преисполнены чувством сплоченности. Надеюсь, что это ощущение возникает у нас не только в важные моменты, но сопровождает нас и в будние дни.

Сегодня исполняется 104 года со дня создания независимой Эстонской Республики. Нам повезло жить в безопасном государстве, построенном на свободе, справедливости и праве. В сегодняшней крайне сложной международной обстановке в сфере безопасности мы особенно остро воспринимаем ценность этих понятий.

Сегодня на Тоомпеа, у себя дома и по всей Эстонии мы думаем об Украине и ее народе. Мы говорим четкое нет агрессии России против Украины. Это — грубое нападение на основы безопасности Европы и наши общие демократические ценности, но этот удар не сломит их. Скорее наоборот, единство Европейского союза и союзников по НАТО, сотрудничество и поддержка Украине сильны как никогда ранее".