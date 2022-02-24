CIT: по Харькову нанесены удары ”Смерчем”, использование такого оружия по городам — военное преступление

”На них виден хвост ракетной части реактивного снаряда РСЗО „Смерч”, — говорится в сообщении группы. — Ракетная система залпового огня (РСЗО) — неизбирательное оружие. Удары по населённым пунктам с применением такого оружия — военное преступление”.

Другой информации, которая могла бы подтвердить или опровергунть заявление CIT, не поступало.

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