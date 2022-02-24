24.02.2022, 08:45
CIT: по Харькову нанесены удары ”Смерчем”, использование такого оружия по городам — военное преступление
Foto: DELFI
Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) заявила, что проверила видео ракетных ударов по Харькову и выяснилось, что они действительно сняты в Харькове.
”На них виден хвост ракетной части реактивного снаряда РСЗО „Смерч”, — говорится в сообщении группы. — Ракетная система залпового огня (РСЗО) — неизбирательное оружие. Удары по населённым пунктам с применением такого оружия — военное преступление”.
Другой информации, которая могла бы подтвердить или опровергунть заявление CIT, не поступало.
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